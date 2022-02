Ouders over incidenten in kinderopvang en houding Kind & Gezin: "Koel en afstandelijk, niets geleerd uit verleden"

Door de gebeurtenissen in de crèche in Mariakerke herbeleven Dennis en Selahattin hun eigen verhaal en emoties opnieuw. "Na de periode van rouw na het overlijden van onze zoon, heb ik een fase van strijdvaardigheid gehad. Geen enkele ouder zou dit mogen meemaken, elk verhaal is er één te veel", vertelt Selahattin.

"Ik ben enorm boos dat er nu wéér hetzelfde is gebeurd. De koele houding van Kind & Gezin en minister van Welzijn Wouter Beke is niet gerechtvaardigd. Ik blijf achter met het wrange gevoel dat er in al die jaren niéts is veranderd, als het gaat over verdachte overlijdens in de kinderopvang."