Gezocht: 365 jachthonden, Münsterländers voor wereldrecordpoging op strand van Westende

Hondenbaasje Nathalie Deryckere wil op het strand van Westende 365 Münsterländers, een jachthondenras, samenbrengen op één foto. Ze wil met de actie haar favoriete hondenras in de kijker zetten en spullen inzamelen voor dierasielen in nood. Om de wereldrecordpoging op zondag 13 maart te doen slagen, heeft ze nog tientallen extra honden nodig.

“Momenteel zijn er een goeie 285 honden volledig ingeschreven”, zegt ze. “Er komen dagelijks mensen bij, dus we zijn al supercontent. Als je een Münsterländer hebt, een grote of een kleine, schrijf je in. Want we hebben jullie nodig.” Meer info en inschrijven via de website van Wereldrecord Münsterländer