LEES - Het omstreden CREG-rapport over de kernuitstap dat niet online mocht blijven staan: bekijk hier het document

De CREG zegt ook dat uit de cijfers van Elia geconcludeerd moet worden dat er na de kernuitstap niet twee maar drie of misschien zelfs vier gascentrales nodig zullen zijn om de stroombevoorrading te verzekeren. (U kunt dit nalezen in alinea 128 van het Voorstel van de CREG, dat spreekt over "een bijkomende noodzaak van minstens één, mogelijks twee, grote STEG eenheden". Een STEG is een moderne grote gascentrale.)

In de context van de discussie over de geplande kernuitstap, waar de zenuwen strak gespannen staan, is dat een uitspraak die politiek zeer gevoelig ligt.