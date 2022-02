Zullen financiële sancties Poetin tegenhouden? En wat houdt het Westen tegen om hardere maatregelen te treffen?

“Eigenlijk zal dit heel weinig impact hebben op de doorstroom van Russisch gas naar Europa”, erkent ook professor Van Hove, die hier ook de boemerang ziet hangen, omdat we op dit vlak in een slechte, want zwakke positie zitten, omdat we afhankelijk zijn van gas uit Rusland.

“Men probeert de Russische economie te treffen in een kernactiviteit, namelijk de energiesector, maar wie heeft die olie en gas nodig? Dat zijn de westerse landen, in het bijzonder Europa.” Door de zenuwachtigheid over de gebeurtenissen in Oekraïne stegen de gasprijzen gisteren meteen 10 procent. “Dus sancties die we opleggen aan Rusland dreigen contraproductief te zijn”, besluit professor Van Hove.