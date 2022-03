14 Limburgse landbouwbedrijven moeten sluiten door nieuw stikstofakkoord 

119 Limburgse bedrijven kregen de code oranje. Ze krijgen de keuze: ofwel sluiten ofwel investeren in technologie waardoor ze hun uitstoot naar beneden kunnen krijgen. Ze zullen daarvoor financiële steun kunnen aanvragen bij Vlaanderen. De boerenbond wordt al de hele dag overstelpt met telefoontjes van ongeruste boeren. "Ze zijn heel ongerust, ze vinden het een vorm van contractbreuk door de Vlaamse regering", legt Peter Bruggen uit. "Ze zeggen: we hadden toch een afspraak, daar houden wij ons aan en nu plots wordt dat veranderd in de loop van de rit. En dan kennen we nu nog alleen de grote lijnen van het akkoord. Want Vlaanderen past ook de regels over bemesting aan."