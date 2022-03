Bedrijf uit Dendermonde beschermt planten tegen extreem weer met "kippenafval"

Door de kippenresten te gebruiken, is er niet alleen minder kippenafval. "We zorgen er ook voor dat er minder mest nodig is in de landbouw, waardoor de stikstof ook daalt. De planten worden sneller beschermd, ze blijven langer leven, en dus is de opbrengst ook groter. We hebben vorig jaar verschillende onderzoeken gedaan, in labs en op testvelden. En op aardappelvelden van in totaal 400 hectare hebben we 16 procent meer opbrengst gezien. Omdat we het product nu op grote schaal kunnen maken, zal het zeker de brede landbouw kunnen helpen", besluit Vanoverschelde.