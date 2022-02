BEKIJK - Boerin Katrien uit Turnhout in tranen bij stikstofdeal: "Ik kon niet méér doen en nu is het nog niet voldoende"

Voor heel wat landbouwbedrijven komt het stikstofakkoord hard binnen. Vooral veeteeltbedrijven in de buurt van natuurgebieden vrezen voor hun toekomst. Dat is ook het geval voor Katrien Vanderperre. Katrien en haar moeder hebben een landbouwbedrijf met meer dan 1.800 kalveren dat vlak bij het Turnhoutse Vennengebied ligt. Nog geen anderhalf jaar geleden bouwden ze een emissiearme stal waar de stikstof uit de lucht gewassen wordt. Een forse investering, maar het ziet ernaar uit dat het niet genoeg is.