Kelly getuigt in "True Crime" over gruwelijke overval in Nieuwpoort: "Doen alsof ik dood was of écht doodgaan"

“Hij zag er wat zielig uit en lokte me mee naar een kledingrek aan de pashokjes”, vertelt Kelly. Plots greep hij mijn hoofd vast en stak me hard in mijn nek. Hij sleurde me mee naar de keuken om uit het zicht te blijven en bleef daar als een gek tekeer gaan. Hij bleef me steken met de schaar, sloeg me met een strijkijzer en klopte mijn hoofd tegen de grond. Ik hoorde zelfs mijn schedel kraken. Ik voelde gewoon dat hij niet zou stoppen tot ik dood was. Dus was er maar één optie: doen alsof ik dood was of écht doodgaan.”

Al Yassin liet Kelly voor dood achter en vluchtte weg met het geld uit de kassa. Kelly kon haar vader opbellen, waarna de hulpdiensten op het gruwelijk tafereel botsten. Het begin van een lange lijdensweg voor de jonge vrouw, zowel lichamelijk als mentaal.