Koksijde vraagt volledige sluiting van leegstaande Home Mathilde Schroyens: "Vandalisme en brandstichting moeten stoppen" 

Het gebouw, waar vroeger scholieren op zeeklassen kwamen, was eigendom van de stad Antwerpen. In 2014 kwam het gebouw, dat in deelgemeente Sint-Idesbald staat, leeg te staan omdat het verlieslatend was.

Sindsdien komen er geregeld vandalen langs. Begin deze maand werd nog een gordijn in brand gestoken. Daarbij vielen gelukkig geen gewonden. De gemeente Koksijde vraagt nu via een ingebrekestelling, via een aangetekende brief, een laatste keer aan de investeringsgroep die eigenaar is van het gebouw, om het binnen de maand af te sluiten. Anders zal de kustgemeente dat zelf doen om de openbare veiligheid te garanderen.

“De situatie kan zo niet langer duren, zeker na de brandstichting, want het gaat zo van kwaad naar erger”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk Dawyndt (Lijst Burgemeester). “Op deze manier komt de openbare veiligheid in het gedrang, want je mag er niet aan denken dat daar een echt zware brand uitbreekt. In augustus hebben we de eigenaar van het gebouw al een aangetekende brief gestuurd om actie te ondernemen. Daarop kwam geen antwoord. Nu gaan we een stap verder.”

De gemeenteraad stuurde maandagavond een ingebrekestelling. “We geven hen één maand de tijd om het gebouw te beveiligen en af te sluiten. Gebeurt dat niet, dan zetten we de procedure verder en stellen we een lastenboek op om zelf alles af te sluiten. De kosten zullen dan verhaald worden.”