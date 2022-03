Kraainem gaat probleem van storende graffiti aanpakken met Street art

Graffiti is een plaag in Kraainem, verschillende muren en bruggen staan vol met korte booschappen of tags. Heel wat inwoners storen zich aan de muurschilderingen. "Het is triestig als je ziet hoe de muren beklad zijn", zegt een buurtbewoner. "Veel van die graffitispuiters maken niet eens mooie tekeningen. En er worden ook dingen op geschreven die niet door de beugel kunnen."