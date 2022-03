Kunstwerk in Halle heeft opknapbeurt nodig: "Groene kleur is weg en het licht bovenaan brandt niet meer"

Gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA) wil weten hoe het zit met het onderhoud van "De Paal" - zoals deze in de volksmond genoemd wordt - en stelde daarover een vraag in de gemeenteraad. “Iedereen die langs de paal passeert zal merken dat die verweerd is en niet meer de mooie groene kleur heeft zoals in 2006, toen hij geplaatst werd. En bovenaan zou er een lampje moeten branden, maar dat is al een hele poos niet meer het geval”, zegt Swalens. “Mijn vraag is dus simpel: kan de paal hersteld worden zodat die weer mooi groen is, en kan het licht ook weer branden zoals het eigenlijk hoort te zijn.”