Leuvense horeca-uitbater begint met politieke partij: "Stadsbestuur heeft hart op juiste plaats maar ogen in de zakken"

David Nijs is de uitbater van een brasserie en een frituur in Leuven en hij begint met een politieke partij, Leef. "Het is niet zozeer uit frustratie, maar eerder uit bekommernis voor de stad", zegt hij. "De laatste jaren is Leuven er commercieel op achteruit gegaan. Ik praat er vaak over met andere mensen die in de Leuven een zaak hebben. Vroeger waren we blij met een rustige dag omdat het constant druk was, nu zijn we blij als we al eens een drukke dag hebben."