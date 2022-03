Limburgse bedrijven vrezen voor het wegvallen van hun uitvoer naar Rusland en Oekraïne

Ondertussen blijft ondernemersorganisatie VOKA Limburg de situatie op de voet volgen en zal ze informatie die beschikbaar komt meteen aan de bedrijven doorspelen. "Bedrijven kunnen nu al met hun vragen bij ons terecht. Maar nog belangrijker is dat we onze bedrijven, voor wie de export naar Rusland of Oekraïne zou wegvallen, kunnen helpen om te zoeken naar alternatieve markten. We hebben daar ervaring mee uit 2014 toen we dat ook al voor de voedingssector hebben gedaan. Maar op dit moment is het nog even afwachten wat de gevolgen zullen zijn."