Liveblog - President Poetin: "Staan open voor oplossingen, maar onderhandelen niet over belangen van onze burgers"

De Russische president Vladimir Poetin verzekerde vanochtend dat hij klaar was om "diplomatieke oplossingen" te vinden in de huidige crisis met Oekraïne en het Westen. Maar hij laat meteen ook weten wat niét onderhandelbaar is, zijnde "de belangen en veiligheid van zijn land".



"Ons land staat altijd open voor een directe en eerlijke dialoog om diplomatieke oplossingen te vinden voor de meest complexe problemen. Over de belangen en veiligheid van onze burgers valt echter niet te onderhandelen", zei Poetin in een tv-toespraak. Aanleiding van de toespraak is de Dag van de Verdedigers van het Vaderland, vandaag in Rusland een feestdag.