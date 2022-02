Mechelen wil terrassen met sobere en neutrale parasols: "Wildgroei aan kleuren in straatbeeld vermijden"

In Mechelen verdwijnen op 1 april de tijdelijke uitgebreide coronaterrassen. Denk aan tafels en stoelen op parkeerplaatsen, of de witte tentjes om ook bij slechter weer buiten te zitten. Op die manier gaf het stadsbestuur horecazaken de kans om ook in de winter hun capaciteit te behouden, ondanks . Maar die regeling loopt eind maart af. Enkel op de grote horecapleinen mag de uitbreiding blijven staan. Op vraag van de Mechelse horeca bekijkt het stadsbestuur of er structureel meer terrasruimte kan komen in de binnenstad.