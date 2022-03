Monumentenwacht meet stormschade op aan kerk in Asse: "Houten constructie moet hersteld worden"

Vandaag mogen de handels- en horecazaken op het Kerkplein in Asse opnieuw hun deuren openen. Die moesten een paar dagen dichtblijven nadat de storm Eunice, die van vorige vrijdag, niet mals was voor de toren van de nabij gelegen Sint-Martinuskerk: leien en zelfs stukken hout van de toren werden door de wind losgerukt. Nu de wind is gaan liggen, is het tijd om de schade op te meten.

Monumentenwacht inspecteert op geregelde tijdstippen oude, waardevolle gebouwen zoals kerken. De kerken die door de stormen van de voorbije dagen schade hebben opgelopen worden nu extra geïnspecteerd, zoals de Sint-Martinuskerk in Asse waar de kerktoren ernstig beschadigd is. "We pakken het veilig aan, we gaan niet via de buitenkant met touwen naar boven, want het risico op vallende stukken is groot", vertelt Stijn Van der Auwera, inspecteur van Monumentenwacht.