Montgomeryplein in Brussel vijf dagen dicht door aanpassingswerken

Heel wat voertuigen nemen dagelijks de rotonde van het Montgomeryplein. Maar op de vele rijstroken gebeuren er geregeld ongevallen. En dus zijn aanpassingswerken nodig, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit: "We hebben vastgesteld dat het een vrij gevaarlijk, en ongevalgevoelig rondpunt is. Daarom gaan we de binnenste rijbaan schrappen."

Maar dat is niet alles, ook voor de fietsers verandert het één en ander. "Op de zijweg van het plein komen fietspaden in twee richtingen. De buitenste rijbaan van het rondpunt wordt een fietssuggestiestrook. De ervaren fietser kan die nemen, beginnelingen kunnen kiezen voor het fietspad. Het is de bedoeling dat elke weggebruiker zich met gemak en in alle veiligheid kan verplaatsen. Bovendien zal het de doorstroming ten goede komen, want uit onderzoek blijkt dat veel files daar ontstaan door de vele rijstroken."