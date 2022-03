Naomi uit Merelbeke over STIP IT-actie tegen pesten: "Na 17 jaar draag ik nog altijd de gevolgen van de pesterijen"

"Het begon redelijk onschuldig, met wat slaan en knijpen, maar gaandeweg verergerde dat. Soms werd ik heel hard geslagen, of op de grond geduwd. Ze kregen mijn bril en broeken kapot, en uiteindelijk liep ik ook een hersenschudding op. Ik kreeg ook verwijten naar mijn hoofd geslingerd als "je zou beter zelfmoord plegen", of "de wereld zou veel mooier zijn zonder jou". De eerste paar maanden zweeg ik erover. Toen ik met een kapotte broek thuiskwam, zei ik dat ik met de fiets was gevallen. Maar toen het verergerde, en ook de puberteit mij parten speelde, werd het teveel in mijn hoofd, en is het allemaal ontploft. Ik heb thuis alles verteld, ook al had mijn moeder wel een vermoeden dat er iets scheelde. Mijn ouders zijn dan samen met mij naar school gegaan. Er was wel een leerlingenbegeleider die er zich had moeten mee bezighouden, maar het is niet echt gelopen zoals het moest volgens mij."