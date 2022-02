Sancties, militaire paraatheid en steunpakket: België reageert op drie fronten op conflict Rusland-Oekraïne

"De komende dagen zullen we meer te weten komen over de plannen van Rusland, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat dat het somberste scenario zou kunnen zijn, namelijk een massieve inval in Oekraïne." Dat zei De Croo na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Die kwam samen om de internationale veiligheidssituatie te analyseren "na de agressieve daad van Rusland tegen Oekraïne".