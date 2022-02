Nieuw expertenadvies legt strengere normen op voor PFOS-werfgrond en bevestigt bouw van opslagberm

De Raad oordeelde dat bouwheer Lantis de opgegraven vervuilde grond niet mag overbrengen naar andere delen van de werf - en dus ook niet naar de terreinen van 3M, het bedrijf dat aan de basis ligt van de PFOS-vervuiling in de omgeving. Daar was volgens de plannen een “veiligheidsberm” voorzien waarin grond zou opgeslagen worden die vervuild is met 70 tot 1000 microgram PFOS per kilogram droge stof, in afwachting van sanering. Alles wat onder die waarden ligt, mocht volgens die plannen gebruikt worden als bouwstof voor de Oosterweelwerken, in bijvoorbeeld bruggen of wegen.