Nieuw fietspad verbindt Hoeilaart met Brussels Gewest: "Dit is een mijlpaal voor de fietsers in de Druivenstreek"

"Dit is toch wel een mijlpaal voor de fietsers van de Druivenstreek", zegt Vandenput. "Op deze manier kunnen ze makkelijker en veiliger naar het Brussels Gewest rijden. Het is wat bergop en bergaf, maar het is aangenaam fietsen. Er zijn veel mensen die met de fiets naar het werk in Brussel rijden. Vroeger moesten ze via de Tumulidreef, een asfaltbaan die niet verlicht is en waar putten in zitten. Dit is een veel betere infrastructuur voor de pendelaars, maar ook voor mensen die in hun vrije tijd willen fietsen."