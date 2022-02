Krantenwinkels die verdoken goktempels zijn? Nieuwe regels leggen gokactiviteiten aan banden

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) zei dat ze niet op de hoogte was van de verkoop. Na grote verontwaardiging in de Kamer, heeft ze met Bpost samengezeten over de deal. Annuleren was geen optie meer, dus heeft ze het akkoord tussen Bpost en Golden Palace laten aanpassen. In de verkoopovereenkomst liet ze toevoegen dat gokken een 'nevenactiviteit' moet zijn. Om die 'nevenactiviteit' te garanderen, komt Van Quickenborne nu dus met duidelijke regels rond gokken in alle krantenwinkels.