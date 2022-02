Oplichters verkopen chocolade in naam van wielrenner Thomas Joseph: “Ik wist nergens van”

Wielrenner Thomas Joseph uit Kemmel was volop aan het trainen met de ploeg op stage in Frankrijk, toen hij plots telefoon kreeg met de vraag of het klopt dat hij truffels verkoopt in Poperinge om zijn wielercarrière te steunen. Joseph viel compleet uit de lucht. “Een buurtwinkel waar we geregeld ons groenten en fruit kopen, kreeg bezoek en de vraag of ze pralines of truffels wilden kopen. Die mensen uit de winkel hadden argwaan omdat ze ons een beetje kenden en zouden verwachten dat mijn moeder zoiets dan zou doen. De uitbaatster heeft wel truffels gekocht, maar ook de nummerplaat van de wagen genoteerd. De oplichters zijn ook nog naar een andere winkel geweest met de chocolade, geen idee of zij iets hebben gekocht. De politie onderzoekt de zaak nu.”

Joseph voelt zich niet schuldig, maar vindt het wel heel vervelend: “Ik heb niets verkeerd gedaan, maar ik voel me er wel ambetant over. Zoiets gaat rap rond hé. Ik heb me ook verontschuldigd op Facebook aan de mensen die met de beste bedoelingen truffels kochten. Ik heb nog nooit zoiets moeten doen. Ik heb altijd het geluk gehad van in mooie ploegen te kunnen rijden, ik heb dat dus niet nodig”, besluit Joseph.