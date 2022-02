Oudenaarde leent opnieuw verrekijkers uit om broedende slechtvalken te bekijken

Aan het stadhuis in Oudenaarde is een observatiepost gemaakt van waaruit het slechtvalkkoppel op de Sint-Walburgakerk makkelijk te spotten is. Dat kan moeilijk met het blote oog en daarom voorziet de stad nu verrekijkers die gratis ontleend kunnen worden om alles - van op een veilige afstand - goed te kunnen bekijken. De verrekijkerservice was er vroeger ook maar is tijdens de coronacrisis stopgezet. Nu kan het dus opnieuw.