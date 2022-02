Metrostation Brussel-Centraal, oudste van de hoofdstad, krijgt grondige renovatie

Woordvoerder van de Brusselse vervoersmaatschappij An Van hamme voegt toe dat het station ook te klein is voor de vele passagiers die er vandaag de metro nemen: "Tegenwoordig passeren hier 53.000 reizigers in metrostation Brussel-Centraal. Een pak meer dan vroeger, helaas is het station daar nog niet aan aangepast. En dus moet het uitbreiden. Daarnaast moet het ook comfortabeler worden om te reizen. Zo komt er bijvoorbeeld meer verlichting."

Al die werken gaan voor de nodige hinder zorgen, geeft Van den Brandt toe: "De werken zullen opgesplitst worden in fases zodat de reizigers het openbaar vervoer ten alle tijden kunnen gebruiken. Er zal tijdens de werken helaas ook hinder zijn, maar dat kunnen we niet vermijden. We weten wél dat we nadien een aangenamer en toegankelijker station aan de reizigers kunnen teruggeven."

De werken zullen in totaal 35 miljoen euro kosten.