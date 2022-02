Paard dat grote tak in zijn rug kreeg tijdens storm, stelt het goed: "Hij wil opnieuw naar zijn vriendjes"

Het paard Jalil kreeg tijdens de storm Eunice een grote tak in zijn rug, toen hij in zijn stal in Vaalbeek bij Oud-Heverlee stond. Hij werd overgebracht naar de paardenkliniek in Lummen, waar ze hem meteen opereerden: "Er waren drie delen van de ruggenwervel gebroken, we zagen ook de ligamenten liggen, dus dat was heel diep en vies", zegt dierenarts Shady Taghizadeh. "Nadat we hem hadden gestabiliseerd met medicatie, hebben we hem twee uur lang geopereerd. We hadden schrik dat hij niet zou wakker worden, maar het is heel goed gegaan."