Vechten, humor of negeren: dit kan je doen als je wordt gepest

Luisteraar Kris uit Beerse is 4 jaar gepest als tiener. Hij onderging de pesterijen tot op een zeker moment de stoppen doorsloegen. “Ik was het kotsbeu en heb toen mijn vuisten bovengehaald. Dat had wel effect, temeer omdat ik net een groeispurt had gekregen en een paar koppen groter was dan de pesters. Ik schrok wel hevig van mijn eigen gedrag. In normale omstandigheden ben ik net heel geduldig, maar toen was het op. Ik zou het mijn eigen kinderen niet aanraden.”