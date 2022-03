De politie waarschuwt voor valse dakwerkers in De Panne en Diksmuide: "Maken misbruik van de stormschade"

“Aan de kust gaan personen van deur tot deur en bieden hun diensten aan als zogenaamde dakherstellers”, laat Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust weten. “Ze komen ook relatief geloofwaardig over, want ze gebruiken de namen van bestaande firma's. Zo werd de naam van dakwerken Degrieck al gebruikt.” Dat is het bedrijf van Bram Degrieck, de burgemeester van De Panne.

In de streek van Diksmuide lieten inwoners Franstalige mannen op hun dak toe. Zogezegd om schade aan dakpannen gratis te herstellen in opdracht van de verzekeraar. Maar na de werken kregen ze toch een factuur van 300 euro onder de neus geschoven. Die hebben ze niet betaald en daarna zijn de oplichters afgedropen.