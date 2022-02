"Gaan er bommen op ons hoofd vallen?" Hoe praat je met jongeren over het conflict tussen Rusland en Oekraïne?

"Er heerst veel angst en onzekerheid over wat er gaande is", aldus Maes. "Ik denk dat het conflict voor heel wat volwassenen zelfs ingewikkeld is, maar toch is duidelijkheid echt wat kinderen en jongeren nu nodig hebben." Fake news over dit conflict doet volgens Maes gelukkig minder de ronde in de klas. "Net omdat dit conflict zo serieus is, zoeken de leerlingen toch betrouwbaardere bronnen op."