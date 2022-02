"Voil Jeanettenstoet" mag door straten van Aalst trekken tijdens carnaval

In Aalst mag de tradionele "Voil Jeanettenstoet" volgende week doorgaan. De stad besliste eerder dat cafés hun deuren mogen openen voor verklede carnavalisten, maar dat onder meer versterkte muziek op het openbaar terrein verboden wordt. Over een eventueel samenscholingsverbod had de stad toen niets gezegd, en daarom laat ze nu weten dat ze de "Voil Jeanettenstoet" zal toestaan.