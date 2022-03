Protest tegen beslissing om in Zemst geen dieren meer toe te laten op jaarmarkt

In 2020 én 2021 was er geen jaarmarkt op pinkstermaandag in Zemst. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen. Als alles goed gaat, kan die op maandag 6 juni wél doorgaan. Al zal dat voor het eerst in twee jaar zonder dieren zijn. Dat vertelt burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA): "Sowieso waren er al niet veel standhouders meer met dieren. Maar los daarvan kunnen we het als diervriendelijke gemeente niet maken om daar nog dieren te exposeren. Dieren hebben recht op een volwaardige levenskwaliteit. Op zo'n markt is het heel lawaaierig, er is muziek, kermis, er passeert veel volk, ... Dat is geen rustige omgeving voor een dier. Ook het vervoer naar de jaarmarkt maakt hen erg onrustig. Vandaar de beslissing."