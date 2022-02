Vader uitbaatster kinderdagverblijf " 't Sloeberhuisje" blijft aangehouden

De raadkamer heeft de aanhouding van de vader nu bevestigd. Dat betekent dat hij in principe nog een maand in de cel blijft, tenzij hij daartegen in beroep gaat. Dan moet de kamer van inbeschuldigingstelling over twee weken bekijken of de man aangehouden moet blijven. "Aangezien het onderzoek nog in een beginfase zit, lag de beslissing van de raadkamer in de lijn van de verwachting", zegt zijn advocate Charlotte Demaitre.