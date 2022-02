Royals - Verloving in Luxemburg verbroken en hoe gefluister op een bruiloft leidt tot de doodverklaring van de Queen

De hertogin van Cambridge, Catherine "Kate" Middleton, is op tweedaagse geweest in Denemarken. Ze wilde met eigen ogen de Scandinavische aanpak zien bij de opvoeding van erg jonge kinderen. Het is een van de stokpaardjes van de hertogin. Ze lanceerde in 2020 een bevraging bij de Britse bevolking over hun inschatting van het belang van de beginjaren bij kinderen, het jaar nadien richtte ze de Royal Foundation Centre for Early Childhood op.



In een video liet Kate vallen dat haar interesse echt niet gewekt werd omdat ze zelf moeder van drie kinderen is. Ze komt via haar werk vaak in contact met volwassenen met een verslaving of met mentale problemen. "Keer op keer horen we dat de moeilijkheden komen door hun ervaringen in hun vroege kinderjaren", stelt ze.