Scholieren krijgen fietslessen in aanloop naar 77ste Kuurne-Brussel-Kuurne

Vandaag was het de beurt aan de jongens en meisjes van VBS Sint-Katrien, Basisschool De Boomgaard, de Centrumschool en GO!. “Ik vond het wel leuk, maar koersen is niets voor mij. Ik word kleuterjuffrouw", zegt Chloë (11) van VBS Sint-Katrien. “Mijn benen zijn zo moe en de rollen waren een rare ervaring. De voorste band bleef gewoon stilstaan. Maar ik ben wel tevreden, want ik heb het wedstrijdje slechts met een 100ste van een seconde nipt verloren.” Lleyton (10) van basisschool de Boomgaard ziet een koerscarrière wèl zitten. “Want je krijgt geld om te fietsen”, antwoord hij kordaat. “Ik ben ook redelijk handig met de fiets en op de rollen was ik 1 keer 2de en 1 keer laatste. Het deed wel pijn, zo’n ritje, want de fiets is nog wat te groot voor mij.”