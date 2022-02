BEKIJK - Kinderen moedigen meester Stefan uit Genk aan: "Hij gaat opnieuw wereldkampioen sleehondenracen worden"

De leerlingen en leerkrachten van de Europaschool in Genk hebben een bijzondere verrassing in petto voor meester Stefan, die vrijdag deelneemt aan het WK sledehondenracen in Noorwegen. Om hun grote held aan te moedigen werd er een filmpje opgenomen waarin heel de school gekleed gaat in de Belgische driekleur. “Meester Stefan is mijn grote voorbeeld”, zegt Mohamed-Ridhaa uit het zesde leerjaar.