Sint-Ferdinand herneemt dagelijkse busroutine van leerlingen: "Om het normale leven zo snel mogelijk weer op te pikken"

Vanochtend werden de leerlingen die gisteren betrokken waren bij het ongeval nog niet door de bus afgehaald. "Daar hebben we bewust voor gekozen", vertelt directiemedewerker Maaike Brems van Sint-Ferdinand. "We hebben de ouders gevraagd om hen te brengen. Omdat we ook niet goed weten of die leerlingen vandaag wel naar school gingen komen, want het is woensdag en dus maar een halve dag school." Maar vanaf vanmiddag wil de school de busroutine wel weer hernemen. "Ik denk dat we moeten proberen om het normale leven zo snel mogelijk weer op te pikken. We vergelijken het met fietsen. Dat als je gevallen bent, je toch weer snel op die fiets moet stappen."