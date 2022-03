Stad Antwerpen versoepelt locatiecriteria om crèches op te starten

"Het gebeurde wel vaker dat we een negatief locatieadvies moesten geven omdat er in bepaalde wijken al 40 % was gehaald. Maar voor andere wijken, zoals Berchem of Wilrijk, is er een hoge werkzaamheidsgraad, d.w.z. dat beide ouders er vaak uit werken gaan, en dat er dus ook meer nood is aan opvang. Daarom is het ook belangrijk dat die versoepeling er komt", zegt Antwerps schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA).