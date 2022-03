Stad Gent wil aanpassing van de wet om infocoaches te kunnen blijven inzetten in nachtleven: "Het is een enorme meerwaarde"

Gent wil ook na de coronacrisis infocoaches inzetten om het drukke nachtleven vlot te laten verlopen. "We doen dat nu al met succes", vertelt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). "De coaches zijn jongeren die in de uitgaansbuurt aanwezig zijn en er de eerste vragen opvangen. Zowel de horeca-uitbaters, de feestende jongeren en de politie zijn erg te spreken over de impact. Het zijn extra ogen en oren op het terrein."