Oekraïne dringt aan op Swift-verbanning voor Rusland: "nucleaire optie" in sancties is gevestigd in ons land

Swift staat voor Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication en werd in 1973 opgericht door een groot aantal banken uit de VS en Europa, met de bedoeling om het internationale betaalverkeer te vergemakkelijken. Opmerkelijk: het bedrijf heeft zijn hoofdzetel nog steeds in Terhulpen nabij Brussel. Intussen zijn meer dan 11.000 financiële instellingen in meer dan 200 landen erbij aangesloten.