Tijdperk van de dino's eindigde in de boreale lente

Volgens die studie veroorzaakte de inslag 10 meter hoge golven in een ondiepe zee die zich toen uitstrekte over wat nu het zuiden en het oosten van de VS is. Een van die golven is dan in een riviervallei gespoeld in wat nu North Dakota is, en heeft daar alle organismen op haar weg meegesleurd, samen met veel modder en zand. Toen de golf zich terugtrok, is dat materiaal dan achtergebleven en dat is de Tanis-site geworden.

Melanie During, die in 2017 op de site opgravingen verricht heeft toen ze nog aan de VU Amsterdam studeerde, beschreef de site als krankzinnig. "Het ziet eruit als een auto-ongeval dat bevroren is in de tijd. Er zijn vissen die rond de takken van bomen gevouwen zijn - je kan zien dat deze golf alles verplaatst heeft", zei ze in het artikel in Nature.

De studie van DePalma over Tanis werd echter erg kritsch bekeken omdat gedacht wordt dat op geen enkele andere vindplaats op aarde een gedetailleerd beeld van de dag van de inslag bewaard is gebleven.

Veel onderzoekers wezen erop dat de studie geen gedetailleerde beschrijving van de geologie van de site bevat, wat het moeilijk maakt om vast te stellen dat de site het gevolg is van de inslag of van een andere ramp die misschien duizenden jaren vroeger is gebeurd.

"Voor een site met een dergelijk potentieel belang, zou ik echt wel een lange studie willen zien die dieper ingaat op de afzettingen en de stratigrafie van de site, en die dat ondersteunt met veel beelden en data", zei Thomas Tobin, een geoloog aan de University of Alabama in Tuscaloosa. Hij voegde eraan toe dat dit bijzonder belangrijk is omdat tot nog toe nog maar een beperkt aantal onderzoekers de site hebben kunnen bezoeken.

DePalma zei dat er een studie op komst is die dieper zal ingaan op de beschrijving van Tanis uit 2019 en hij noemt het een misvatting dat hij de toegang tot de site beperkt.