Verenigde Naties waarschuwen: "Een derde meer natuurbranden in de wereld tegen 2050"

De kans op extreme natuurbranden in de wereld kan tot 33 procent toenemen tegen 2050. Daarvoor waarschuwt het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) in een nieuw rapport. Onder meer de klimaatverandering en de verandering in gebruik van land, spelen een belangrijke rol in de toename van de branden. De VN wil meer inzetten op preventie.