Verkeerseducatief centrum Herentals ontvangt 350.000ste leerling: "Verkeer wordt almaar complexer"

"Door de jaren heen is het verkeer wel wat complexer geworden. Er komen nieuwe zaken bij zoals een fietsstraat, wat de regels daaromtrent zijn, is niet altijd zo duidelijk voor jongeren. Daarom is het handig dat wij het hen hier bijbrengen. Ook de regels rond een fietsoversteekplaats bijvoorbeeld zijn bij velen niet bekend. Vele fietsers denken dat ze daar voorrang hebben maar dat is niet zo. Daar oefenen we dan op in ons verkeerspark", zegt Mieke Rome, verkeersconsulente bij de politiezone Neteland en coördinator van het verkeerseducatief centrum in Herentals. (lees verder onder foto)