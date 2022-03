Vloeiweiden in Noord-Limburg zijn schatkamer vol zeldzame en karakteristieke planten

In Lommel-Kolonie bevloeien de vrijwilligers van Natuurpunt de weilanden nog ieder voorjaar. “Het is heel belangrijk dat we deze eeuwenoude techniek in ere houden", legt conservator Albert Janssen uit."Bovendien is het witteren sinds 2019 toegevoegd aan de Vlaamse inventaris immaterieel erfgoed. Maar we proberen nu om de traditionele bevloeiingen van de graslanden te laten erkennen als immaterieel erfgoed van de mensheid. Volgende maand zullen we daar met een internationale werkgroep een aanvraag voor indienen bij de Unesco." Want de techniek wordt niet alleen in Lommel, maar ook nog op een 10-tal andere plaatsen in Europa in stand gehouden.