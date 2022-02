Moeten gemeenten straks factuur voor loonsverhoging agenten ophoesten? VVSG: "Minister Verlinden verbreekt belofte"

"De minister heeft ons beloofd dat het federale niveau die meerkost op deze fase op zich zou nemen. Maar nu vangen we op dat de factuur wordt doorgeschoven naar de lokale besturen", aldus Nathalie Debast van de VVSG. "Het is niet duidelijk hoe de minister die verdeelsleutel dan ziet. Maar drie vierde van de agenten is in dienst van de lokale besturen, dus als wij daarvoor moeten instaan gaat het over 90 miljoen (...) Het is goed dat agenten er iets bijkrijgen, maar wij hebben nooit het engagement opgenomen om daar sowieso iets van mee te betalen."