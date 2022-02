Waarom heeft de Russische president Poetin drie oude telefoons op zijn bureau staan?

Als ze de toestellen vervangen door iets wat niet van Russische makelij is, maar van Japanse of Chinese, "kan er van alles inzitten wat men niet wil", weet de correspondent. "Kennelijk houdt men daarom krampachtig vast aan die oude modellen." Maar "dit is wat we zien, achter de schermen kan er wel gemoderniseerd zijn", aldus Koerkamp.