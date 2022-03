Zes jaar cel voor gewelddadige gijzeling

Daarop besliste de meest agressieve man om richting zijn studio in Terneuzen te trekken. In de wagen kreeg hij het deze keer met zijn kompaan aan de stok, omdat die zonder zijn toestemming opnieuw coke wilde snuiven. Hij sleurde hem uit de wagen op de R4 in Evergem, waar ze ruzie maakten. Van dat moment maakten de twee slachtoffers gebruik om met hun wagen weg te vluchten. Ze reden onmiddellijk naar de politie in Melle om aangifte te doen. Niet veel later konden de twee agressievelingen in de boeien worden geslagen.