Zottegem heeft na bijna 20 jaar weer een brouwerij

Ook mede-eigenaar Kjell is enorm blij: "Ik ben echt trots dat we in Zottegem opnieuw een brouwerij hebben." Het is dan ook al 20 jaar geleden dat er in Zottegem officieel een lokale brouwerij was. "We hebben toch een aardige drinkcultuur hier in Zottegem, dus het werd wel eens tijd dat hier weer een brouwerij kwam."