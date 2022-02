37 landbouwbedrijven vragen compensatie van 3M voor schade door PFOS-maatregelen

In juni vorig jaar, toen de PFOS-crisis in alle hevigheid losbarstte, vaardigde de Vlaamse regering voorzorgsmaatregelen uit voor de omwonenden van probleemsites. Dat deed ze in afwachting van verdere metingen door OVAM, die zouden moeten uitwijzen hoe groot de vervuiling precies was. Inwoners van Zwijndrecht, waar de fabriek van 3M staat die aan de bron ligt van de vervuiling, kregen bijvoorbeeld het advies om geen eieren, groenten of fruit uit eigen tuin meer te eten.