“Zotte Wyven” Valerie en Jasmien gaan rond Nederland fietsen voor Kom Op Tegen Kanker

Maar de gekkigheid is niet het enige. Ze nemen de tocht en het inzamelen van geld voor Kom Op Tegen Kanker heel erg serieus. “Het is ook een manier om de onmacht om te zetten in iets positiefs,” zegt Jasmien, die recent haar moeder heeft verloren aan kanker. “Het neemt het gevoel van machteloosheid weg en het fietsen zelf vinden we ook gewoon heel fijn, zeker als we er wat bizarre of leuke uitdagingen aan koppelen.”