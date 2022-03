Actie agrosector in Lummen tegen stikstofbeleid: "1 job op 3 op de schop?"

Maurice Guedens verkoopt al meer dan 40 jaar landbouwmachines in Meldert (Lummen) en zag het aantal bestellingen nu al teruglopen. "We voelen nu al dat de investeringen eventjes worden tegengehouden. De landbouwers twijfelen en weten niet wat er hen gaat overkomen." Ook hij en zijn collega's worden daarom getroffen. In Meldert zijn er verschillende varkensboeren, ook in de familie van Guedens. "Ze zeggen dat je in de winkel voor een kilogram spek tot 11 euro moet betalen, maar zij krijgen er maar 80 cent voor. Het is broodroof tot en met. Het wordt allemaal ingevoerd uit andere landen waar er veel minder controle is." Guedens is zelf 70 jaar oud, maar vreest voor de toekomst van zijn zoon die ook een eigen zaak in deze sector heeft.